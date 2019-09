Trump bestätigte Biden als Thema bei Selenskyj-Telefonat

Im Streit um sein Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump bestätigt, dass der demokratische Politiker Joe Biden und dessen Sohn Hunter Thema des Gesprächs waren. Es sei um eine mögliche Verwicklung der beiden in Korruption in der Ukraine gegangen, sagte Trump am Sonntag.

SN/APA (Archiv/AFP)/SAUL LOEB Trump hofft auf Veröffentlichung von umstrittenem Telefonat