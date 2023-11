Trump gegen Biden - oder kommt alles anders?

Genau ein Jahr vor den US-Präsidentenwahlen hängen Damoklesschwerter über den beiden Kontrahenten.

In genau einem Jahr wählen die USA ihren Präsidenten, und je nach Sichtweise wird 2024 das langweiligste oder turbulenteste US-Wahljahr seit Jahrzehnten. Langweilig, weil alles auf eine Neuauflage des Rennens zwischen Joe Biden und Donald Trump hinausläuft und die Vorwahlen in beiden Parteien nur Formsache sein dürften. Turbulent, weil Trump Gerichtsverfahren und Biden sein hohes Alter zu schaffen machen.

Ein Ex-Präsident fordert seinen Nachfolger heraus: In der US-Geschichte muss man eineinhalb Jahrhunderte zurückgehen, um ein ähnliches Duell zu finden. 1892 trat der Demokrat Grover Cleveland gegen den Republikaner Benjamin Harrison an, und schaffte tatsächlich ein Comeback. Ähnlich wie Trump 2020 war Cleveland damals der erste Amtsinhaber nach Jahrzehnten, dem die US-Amerikaner eine zweite Amtszeit verweigerten.

Während Amtsinhaber in Vorwahlen, die im Jänner 2024 beginnen, traditionell keine Konkurrenz fürchten müssen, scheint diesmal auch der Selektionsprozess der Oppositionspartei reine Formsache zu sein. Mit Trump ist dort nämlich ebenfalls ein Präsident im Rennen. In aktuellen Umfragen liegt der skandalumwitterte Rechtspopulist bei 59 Prozent, mit Respektabstand auf den zweitplatzierten Gouverneur von Florida, Ron DeSantis mit 13 Prozent. Beobachter rechnen nicht damit, dass sich daran noch viel ändern wird. Die Gerichtsverfahren dienten Trump bisher eher dazu, seine Anhängerschaft noch fester an sich zu binden.

In einer von den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie überschatteten Wahl hatte Biden vor drei Jahren einen Erdrutschsieg gegen Trump errungen. Der Demokrat gewann nicht nur die früheren Industrie-Hochburgen Pennsylvania, Michigan und Wisconsin zurück, sondern konnte auch die konservativen Südstaaten Georgia und Arizona umdrehen. Landesweit lag der Herausforderer um acht Millionen Stimmen vor dem Amtsinhaber, bei einer massiv gestiegenen Wahlbeteiligung. Drei Jahre später schmückt sich Biden mit allerhand Statistiken, die wirtschaftliche Erfolge belegen sollen. Doch auch den US-Amerikanern macht die hohe Teuerung zu schaffen, weswegen die Beliebtheitswerte des Präsidenten im Keller sind. Nur knapp 42 Prozent der US-Amerikaner haben eine gute Meinung von der Amtsführung Bidens, 55 Prozent sehen sie negativ.

Aktuelle Umfragen zeigen ein Patt zwischen Biden und Trump, wobei der Republikaner jüngst sogar vermehrt die Nase vorne hatte. Experten warnen aber davor, Biden zu unterschätzen und verweisen auf die Zwischenwahlen 2022. Entgegen den Umfragen konnten die Demokraten dabei einen Achtungserfolg verbuchen und die Mehrheit im Senat ausbauen, weil viele gemäßigte Wähler die Radikalisierung der Republikaner unter dem Einfluss Trumps abschreckte. Auch bei der Wahl 2024 könnte dies das Erfolgsrezept Bidens sein.

Freilich schwebt auch über dem Amtsinhaber ein gewaltiges Damoklesschwert, und zwar jenes seiner Gesundheit. Schon bei seinem Amtsantritt im Jänner 2021 war der Demokrat mit 78 Jahren der mit Abstand älteste US-Präsident der Geschichte, zu Beginn seiner zweiten Amtszeit wäre er bereits 82 Jahre alt. 68 Prozent der US-Bürger nach einer Umfrage von NBC News "Sorgen" wegen der psychischen und körperlichen Gesundheit Bidens.

Eine radikale Zuspitzung in einem der Gerichtsprozesse Trumps oder eine massive Verschlechterung der Gesundheitsprobleme Bidens könnte die Karten im Wahlkampf komplett neu mischen. Sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten.