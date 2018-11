Trump boykottiert internationale Friedenskonferenz in Paris

US-Präsident Donald Trump wird am kommenden Wochenende nicht an einer internationalen Konferenz zu Demokratie und Multilateralismus in Paris teilnehmen. Das bestätigte der Organisator der von Präsident Emmanuel Macron initiierten Veranstaltung, Justin Vaisse, am Donnerstag. Die Konferenz soll ein Zeichen gegen Nationalismus setzen.

SN/APAS (AFP)/MANDEL NGAN Trump hält nichts von Multilateralismus