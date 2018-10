Trump bringt Japan und China an einen Tisch

Japans Premier Shinzo Abe reiste nach Peking, um die Normalisierung der Beziehung zu forcieren. Die Rede ist auch von Freihandel - dank Trump.

Der Satz ließ aufhorchen. "Japanischer Reis ist sehr schmackhaft", sagte Chinas Präsident Xi Jinping Mitte September in der russischen Hafenstadt Wladiwostok. So positiv hatte er sich noch nie über irgendetwas Japanisches geäußert. Japans Premier Shinzo Abe hatte Xi zuvor aufgefordert, Handelshemmnisse für Lebensmittel aus seinem Land zu senken. Diplomaten sahen Xis simplen Satz als Zeichen einer Trendwende in den Beziehungen zwischen den Rivalen in Fernost.