Trump denkt über "militärische Optionen" im Iran nach

Berater warnen den US-Präsidenten davor, den Konflikt in seinen letzten Wochen im Amt eskalieren zu lassen.

Bei einem Treffen im Oval Office soll Donald Trump vergangene Woche unter anderem Vizepräsident Mike Pence sowie Außenminister Mike Pompeo gefragt haben, "ob er die Möglichkeit hat, in den kommenden Wochen gegen Irans wichtigsten Atomstandort vorzugehen". Das berichtete die "New York Times" am Dienstag. Seine Berater hätten Trump daraufhin dringend von einem militärischen Angriff abgeraten. Nach Informationen der Zeitung wolle der Präsident nun "die Idee einer militärischen Strafaktion gegen den Iran vorerst nicht weiterverfolgen". Deshalb dürfte auch das Regime in ...