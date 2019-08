Trump droht mit Rücksendung von IS-Kämpfern nach Europa

US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, in Syrien inhaftierte IS-Jihadisten aus Europa in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. "Wir halten derzeit tausende IS-Kämpfer gefangen. Europa muss sie übernehmen", sagte Trump am Mittwoch zu Journalisten in Washington. Dabei nannte er ausdrücklich Deutschland und Frankreich.

SN/APA (AFP/GETTY)/SCOTT OLSON Trumps Worte deuteten sogar eine Freilassung an