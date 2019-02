Trump empfängt Kurz im Weißen Haus

Als erster österreichischer Regierungschef seit 13 Jahren wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am heutigen Mittwoch im Weißen Haus empfangen. Beim Gespräch mit US-Präsident Donald Trump um 13.50 Uhr (19.50 Uhr MEZ) soll es nach Ankündigungen beider Seiten vor allem um Wirtschaftsfragen gehen.

Beobachter erwarten, dass Trump und Kurz ihren Gleichklang in der Migrationspolitik betonen werden. Der US-Präsident steht wegen seines Plans, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, innenpolitisch unter massivem Druck. Kurz hatte zum Auftakt seines Besuchs am Dienstagabend US-Außenminister Mike Pompeo getroffen. Dabei sollte es laut dem Kanzler vor allem um die politischen Differenzen zwischen Wien und Washington gehen, etwa bezüglich des Iran-Atomabkommens.

Trump wird Kurz um 13.45 Uhr Ortszeit beim Eingang zum Westflügel des Weißen Hauses begrüßen. Danach soll sich der Kanzler im Roosevelt Room ins Gästebuch eintragen, ehe das Gespräch im Oval Office beginnt. An das Vier-Augen-Gespräch soll ein Delegationsgespräch unter anderem mit dem nationalen Sicherheitsberater John Bolton anschließen, insgesamt hat das Weiße Haus rund eine Stunde Zeit für die österreichischen Besucher eingeplant. US-Botschafter Trevor Traina begleitet Kurz dann am Abend noch zu einem privaten Abendessen mit Präsidententochter Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Kushner.

