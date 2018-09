Trump empfiehlt Europa Mauer durch Sahara

Während Europa seit Jahren um eine Lösung in der Migrationsfrage ringt, bringt US-Präsident Donald Trump den Europäern seine Sicht der Dinge näher. Er rät Europa, doch einfach eine Mauer durch die Sahara-Wüste zu ziehen, so wie er es an der Grenze zu Mexiko machen will. Diesen Vorschlag soll Trump dem spanischen Außenminister Josep Borrell beim letzten Treffen nahegelegt haben.

SN/APA (AFP)/FADEL SENNA Eine Mauer durch die Sahara? Wirklich, Herr Trump?