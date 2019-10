Trump empfing Eltern von US-Bürgerin getötetem Briten

Die Eltern eines jungen britischen Motorradfahrers, der bei einem Unfall getötet wurde, haben bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump um die Auslieferung der mutmaßlichen Unfallverursacherin an Großbritannien gebeten. Trump habe am Dienstag (Orstzeit) Verständnis für den Fall gezeigt, aber gesagt, die US-Amerikanerin bleibe in den USA, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Eltern Tim Dunn und Charlotte Charles (m.)) wollen Gerechtigkeit