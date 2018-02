Trump-Enthüllungsbuch erscheint auf Deutsch

Die deutsche Ausgabe des Trump-Enthüllungsbuchs "Fire and Fury" erscheint am Freitag im Rowohlt Verlag unter dem Titel "Feuer und Zorn". Die erste Auflage geht mit 300.000 Exemplaren an den Start. "Wir glauben, dass das Buch ein Erfolg wird", sagte Cheflektor Thomas Überhoff. Die Vorbestellungen bei dem Hamburger Verlag hätten die Erwartungen übertroffen.

"Feuer und Zorn" kommt auf den Markt