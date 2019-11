Trump erhält Brief mit Mauerstück

Für das Projekt "The Wall against Walls" haben Berlinerinnen und Berliner einen Brief an US-Präsident Donald Trump geschrieben. Mit dabei ist ein Originalstück der Berliner Mauer. Trump soll den Brief am Samstag, den 30. Jahrestag zum Mauerfall, erhalten.

SN/AP Was Trump über den Brief sagen - beziehungsweise twittern - wird, das ist ungewiss. (Symbolfoto)