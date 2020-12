Trump erhöht Druck auf Georgias Gouverneur Kemp

Vor seinem Auftritt im US-Bundesstaat Georgia hat der amtierende US-Präsident Donald Trump den Druck auf den dortigen Gouverneur Brian Kemp erhöht. US-Medien berichteten übereinstimmend, dass Trump seinen Parteikollegen am Samstag in einem Telefonat aufgefordert habe, eine Sondersitzung des Parlaments einzuberufen und die Abgeordneten dazu zu bewegen, das Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu kippen. Der gewählte Präsident Joe Biden hat in Georgia mit knappem Vorsprung gewonnen.

SN/APA (AFP)/ALEX EDELMAN Trump mit Ehefrau Melanie