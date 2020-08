Trump erließ per Dekret neue Coronahilfen

Nach gescheiterten Verhandlungen im Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket hat US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Maßnahmen angeordnet. Bei einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Bedminster im US-Staat New Jersey unterzeichnete Trump am Samstag vier Erlasse, die unter anderem eine Kürzung der Lohnnebenkosten und einen verlängerten Zuschlag zur Arbeitslosenhilfe vorsehen.

SN/AFP/JIM WATSON Donald Trump