Trump: Ex-Senator Webb wird nicht Verteidigungsminister

US-Präsident Donald Trump hat einen Medienbericht dementiert, wonach der ehemalige demokratische Senator Jim Webb neuer Verteidigungsminister werden soll. Der Bericht in der "New York Times" sei eine "Falschmeldung", twitterte Trump am Freitag. Neuer US-Sondergesandter für den Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wird James Jeffrey.

SN/APA (AFP)/ALEX EDELMAN Häufige Personalwechsel unter US-Präsident Donald Trump