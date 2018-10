Trump: Familientrennung als Abschreckung vor Einwanderung

Die Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump geeignet, illegale Einwanderung in die USA zu stoppen. "Wenn sie das Gefühl haben, dass sie getrennt werden, dann kommen sie nicht", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten. Ob er die umstrittene Praxis, Kinder von ihren Eltern zu trennen, wieder einführen will, sagte er nicht.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Trump lieferte keine Angaben über geplantes weiteres Vorgehen