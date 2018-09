Trump fasst laut Van der Bellen Iran-Krieg ins Auge

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich nach den harten Worten von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran am Dienstag bei der UNO-Vollversammlung alarmiert gezeigt. Er habe angesichts der Rede von Trump den Eindruck gewonnen, dass dieser "einen Krieg gegen den Iran früher oder später ins Auge fasst", sagte Van der Bellen am Dienstagabend (Ortszeit) in New York.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Der Eindruck täuscht wohl nicht