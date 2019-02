Trump fordert vor Ansprache zur Lage der Nation erneut Mauer

Vor seiner Ansprache zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gefordert. "Eine gewaltige Zahl an Menschen kommt durch Mexiko hoch in der Hoffnung, unsere Südgrenze zu überfluten", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Der Präsident verwies darauf, dass er zusätzliches Militär an die Grenze entsandt habe.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Trump bleibt bei seiner Forderung nach einer Grenzmauer