Trump geht es laut Arzt "weiterhin extrem gut"

Der Zustand von US-Präsident Donald Trump ist nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus nach Angaben seines Arztes unverändert gut. Trump habe dem Ärzteteam am Dienstag keine Corona-Symptome gemeldet, erklärte Leibarzt Sean Conley in einer Mitteilung. Die Werte des 74-Jährigen seien stabil. Sein Blut weise einen Sauerstoffsättigungsgrad zwischen 95 und 97 Prozent auf. "Insgesamt geht es ihm weiterhin extrem gut", erklärte Conley.

Trump war am Montag nach dreitägiger Behandlung im Krankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrt. Conley hatte vor der Entlassung gesagt, Trump habe seine Erkrankung noch nicht überwunden, es spreche aber nichts gegen seine Entlassung. Dem US-Präsidenten sind eine Reihe von Medikamenten verabreicht worden, darunter ein noch experimentelles Antikörper-Mittel.

Trumps Herausforderer Joe Biden, der dem Amtsinhaber eine Verharmlosung der Pandemie vorwirft, verstärkte ebenfalls seine Schutzmaßnahmen. Der 77-Jährige lässt sich jetzt mehrmals die Woche testen, nachdem er das zuvor nur einmal pro Woche gemacht hat. Seine Maske nimmt Biden mittlerweile auch nicht mehr ab, wenn er allein vor einem Rednerpult steht. Am Montag desinfizierte ein Mitarbeiter Bidens ein Podium in Miami vor einem Auftritt des Demokraten. Viele Wahlkampf-Veranstaltungen spielen sich in nahezu leeren Räumen ab. Teils liegt dies auch an den Vorschriften in den Bundesstaaten. So lässt Michigan nur Versammlungen mit maximal zehn Menschen in Innenräumen zu.

Internationale Pressestimmen:

Neue Zürcher Zeitung: "Die Erkrankung war von Anfang an vom krampfhaften Versuch begleitet, Fehlinformationen über Trumps Gesundheitszustand zu verbreiten, um vor den Anhängern bloß keine Schwäche erkennen zu lassen. Trump soll als ein übermenschliches Wesen erscheinen, das trotz seinem Alter und seinem Übergewicht locker mit Covid-19 fertig wird. Solch angeberische Propaganda ist beschämend und unwürdig.

(...) Doch die Krankheit bringt das Land in keiner Weise in Gefahr. Selbst im schlimmsten Fall von Trumps Tod wäre die Regierungsführung jederzeit von der Verfassung garantiert. Vizepräsident Mike Pence würde sogleich zum Präsidenten vereidigt. Und dieses Szenario ist dank der hervorragenden medizinischen Versorgung des Präsidenten ziemlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Trump rasch wieder zu Kräften kommt und dennoch im Jänner aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Dann nämlich, wenn die Wahlprognosen zutreffen, die einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden voraussagen. Wozu also all die Aufgeregtheit über die Krankheit?"

Dagens Nyheter (Stockholm): "Ex-Präsident Barack Obama und die Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, haben am Freitag eine Spendenveranstaltung abgehalten. Sie begannen, indem sie ein paar Genesungswünsche an den Präsidenten schickten, dessen Covid-19-Erkrankung gerade bekannt geworden war. Fast gleichzeitig schickte die Trump-Kampagne ein Mail heraus, um auf ihrer Seite Geld einzusammeln.

Die Überschrift lautete: 'Lyin' Obama' - der lügende Obama. Wenige Stunden zuvor entschied Bidens Wahlkampfteam, negatives und direkt gegen Trump gerichtetes Material zurückzuziehen. Gleichzeitig wurde die Kampagne des Präsidenten mit der Botschaft fortgesetzt, Biden fördere die Agenda von Linksextremen.

Das ist der Unterschied. Es ist nicht so, dass Joe Biden der Erzengel Gabriel auf seinem goldenen Thron ist und Donald Trump ein gestürzter Lucifer, der das Leid der Welt maximieren will. Das vergangene Wochenende zeigt aber, wie der Präsident Hass, Lügen und Desinformation normalisiert hat. Trumps Kandidatur und Präsidentschaft haben ein Gesprächsklima und ein Konfliktniveau normalisiert, was alle vernünftigen Menschen dazu bringen sollte, vor ihm zu fliehen wie vor einer Lawine."

Tages-Anzeiger (Zürich): "Während sich für die bisher aufgeführten Therapien medizinische Gründe finden, gibt die weitere Behandlung Trumps Rätsel auf. Es ist bekannt, dass Ärzte bei Patienten, die im Scheinwerferlicht stehen, dazu neigen, zu viel zu tun. In der Medizin ist dieses Phänomen als VIP-Syndrom bekannt.

(...) Wird der Mann im Weißen Haus also zum Versuchskaninchen? Bestimmt er selbst über seine Behandlung - dafür spricht, dass Trump im Frühsommer Hydroxychloroquin nahm, wozu ihm ein ernsthafter Arzt kaum geraten haben kann. Oder bekommt er eine Therapie quer durch den Apothekerschrank? Viel hilft in der Medizin selten viel. Vielleicht ist es für den Genesungsprozess auch hilfreicher, wenn nicht alle Welt darauf starrt, ob und wie schnell ein Patient wieder gesund wird."

The Independent (London): "Obwohl alle gutwilligen Menschen Donald Trump baldige Genesung wünschen, ließ ihn die vergangene Woche alt aussehen. Seine einzige Chance, das Pendel der Wählerunterstützung doch noch in seine Richtung ausschlagen zu lassen, besteht darin, die nationale Debatte vom Coronavirus und dessen Folgen für die Menschen und die Wirtschaft erneut auf die Schlachtfelder des 'Kulturkriegs' zu verlagern. Daher die vielen Tweets über Recht und Ordnung, über die Heimkehr der Truppen und über die 'Kontrolle der Wahllokale'. Doch die umfassenden, minutiös analysierten Details seiner eigenen Krankheit und natürlich die eskalierende Infektionsrate der zweiten Welle werden es unmöglich machen, etwas an den Umständen der Debatte und an der Ankunft eines Maske tragenden Präsidenten namens Joe Biden zu ändern."

Washington Post: "Wir wünschen Präsident Trump und der First Lady eine rasche Genesung vom Coronavirus. Wir wünschen den infizierten Mitarbeitern des Weißen Hauses eine rasche Genesung (...). Aber jeder einzelne von ihnen - und die Nation als Ganzes - muss die verantwortungslose Äußerung von Herrn Trump am Montag zurückweisen: 'Habt keine Angst vor Covid. Lasst nicht zu, dass es Euer Leben beherrscht.' Diese Krankheit ist ein furchterregender Killer, und Herrn Trumps magisches Denken wird daran nichts ändern. (...)

Wir hoffen, dass sich Herr Trump tatsächlich erholt hat, aber es könnten noch Krankheitsschübe bevorstehen. Er sollte nicht mehr seine eigene Gesundheit riskieren und das verbleibende öffentliche Vertrauen in sein Amt nicht durch weitere Täuschung und Leugnung verspielen. All dies wäre eine Beleidigung gegenüber einer taumelnden Nation."

