Trump greift Biden in nächtlicher Tweet-Serie an

Inmitten mäßiger Umfragewerte wenige Tage vor der Präsidentenwahl in den USA hat Amtsinhaber Donald Trump in einer Reihe von nächtlichen Tweets seinen Herausforderer Joe Biden attackiert. "Biden wird den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten zerstören. Lassen Sie das nicht zu!", schrieb Trump. Mit der Berufung der Richterin Amy Coney Barrett konnte der Republikaner die konservative Mehrheit am Supreme Court auf sechs der neun Sitze ausbauen.

SN/APA (AFP/Archiv)/NICHOLAS KAMM Trump twittert irgendwelche Behauptungen