Trump hält erste Hallen-Massenkundgebung seit Ende Juni

Entgegen Corona-Auflagen des US-Staats Nevada hat US-Präsident Donald Trump seine erste Wahlkampfkundgebung in einer geschlossenen Halle seit Ende Juni abgehalten. Über eine Stunde lang sprach der Republikaner, der sich im November um seine Wiederwahl bewirbt, in einer Produktionsstätte eines Baumaschinenherstellers in der Stadt Henderson vor zu großen Teilen unmaskierten Anhängern.

SN/APA (AFP/GETTY)/Ethan Miller Trump ließ sich feiern, doch Kritik für Verstoß gegen Corona-Auflagen