Trump hält Fernsehansprache zu Streit über Grenze und Budget

Im festgefahrenen Streit über eine Grenzmauer in den USA will sich Präsident Donald Trump am Dienstagabend in einer TV-Ansprache direkt an die Bevölkerung wenden. Die Rede aus seinem Büro im Weißen Haus, dem Oval Office, soll um 21.00 Uhr Ortszeit (Mittwoch 3.00 Uhr MEZ) im Fernsehen ausgestrahlt werden. Im Anschluss will die Führung der Demokraten im US-Kongress öffentlich darauf reagieren.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Trump will zur besten Sendezeit sein Land ansprechen