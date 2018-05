Trump hält uns den Spiegel vor

Der US-Präsident ist ein Lügner und ein Angeber. Umso peinlicher, dass er die Europäer immer wieder nackt dastehen lässt.

Das Bild des hässlichen Amerikaners mit seiner missionarischen Arroganz ist zurück. Acht Jahre lang hatte Barack Obama, ein kultivierter Intellektueller, die mächtigste Demokratie der Welt vertreten. Ihm folgt nicht ein raubeiniger Revolverheld à la Ronald Reagan, aber doch seine zeitgemäße Entsprechung: Was einst der (immerhin ehrliche) Cowboy der weiten Prärie, ist nun der moralfreie Immobilienhai mit Hang zur großen Show.

Never mind.

Sind auch die Hintergründe verschieden, bleiben doch Selbstbewusstsein und politisches Arsenal dasselbe: Amerika, du Nabel der Welt, wichtigster Ort des Universums, deine Interessen sind das Einzige, was zählt.

Weil Donald Trump und seine Trumpistas den Atomdeal mit dem Iran nicht schätzen, soll kein einziges anderes Land der Erde Handel mit Teheran treiben. Tut es dies doch, wird es von den USA bestraft.

Man stelle sich vor, Russland oder China würden derart mit Europa oder gar den USA umspringen.

Was tut die Europäische Union nun, dieser Zusammenschluss aus 28 Ländern, um dem Derwisch im Weißen Haus entgegenzutreten, dessen Land engster Verbündeter ist? Schon vor einem Jahr meinte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, es wäre an der Zeit, dass Europa auf eigenen Beinen stehe. Da hatte sie recht. Geschehen ist seitdem wenig. Das hat auch damit zu tun, dass Donald Trump die Europäer immer wieder dastehen lässt wie einen Kaiser ohne Kleider.

Beispiel Iran: Über die vergangenen Jahre hinweg hat Europa stillschweigend zugesehen, wie die aggressive Theokratie in Teheran mit blutiger Gewalt ihren Einfluss ausbaut, sei es in Syrien, im Jemen, im Irak. Wie die Revolutionsbrigaden der Mullahs an der Nordgrenze Israels Stellungen errichten, wie sie über die von ihr ausgerüstete Hisbollah immer mehr nach dem Libanon an die Küste des Mittelmeers greifen. Daneben baut der Iran an einem weit reichenden Raketenprogramm. All dies wurde mit keinem Wort thematisiert - dem heiligen Atomdeal zuliebe.

Beispiel Klimaschutz: Trump verlässt als einziges Land der Welt diesen Überlebenspakt - und was tut Europa? Nutzt es die Chance? Ergreift es die Führung? Geht es voran? Nein. Es schützt unter Führung der Autokanzlerin Merkel die längst gefährlich gewordenen Technologien der Vergangenheit.

Oder NATO: Seit Jahrzehnten mahnen die USA einen entsprechenden Beitrag ein. Es geht nicht an, so das Argument, dass vorwiegend amerikanische Steuerzahler den militärischen Schutz des Alten Kontinents finanzieren, unter dem es sich die Europäer bequem machen können.

Oder konnten, falls es nach Donald Trump geht.

Und der Handel? Die Zölle?

Nun, wenn es um den Schutz der eigenen Klientel geht, sind auch wir nicht zimperlich, wie ein Blick auf die europäischen Billigagrarexporte nach Afrika beweist, die dazu beitragen, den Menschen dort das Leben immer schwieriger zu machen.

Und dass eine deregulierte Wirtschafts- und Finanzlobby ganze Landstriche in der westlichen Welt, und nicht nur in den USA, verarmt und verlassen zurückließ, wird mittlerweile nicht einmal mehr von den Wachstumsökonomen bestritten, den Voodoopriestern der europäischen Regierungen.

Nicht dass Trump eine Ahnung hätte, wie diese Probleme zu lösen wären, er taucht sie nur in grelles Licht. Schärfer umrissen denn je ist die Frage, wie das Nationenbündnis EU, das sich seit jeher über wirtschaftliche Kraft definiert hat, auch politische Vitalität erhält.

Zur Selbstverzwergung besteht kein Grund. Die EU zählt mehr Menschen als die USA. Nirgendwo sonst gibt es ein derartiges Maß an Sicherheit und Wohlstand wie in der Europäischen Union. Sie bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen weltweit einzigartigen Zugang zu Recht, zu Gesundheitsversorgung, zu Bildung. Die Infrastruktur ist großartig, von der Küche gar nicht zu reden. Da erscheinen die USA als Entwicklungsland.

Wenn Europa sich aber selbstständig zwischen China und Amerika als dritte Macht behaupten will, und das wird es müssen, braucht es Souveränität. Es gibt nur einen Ort, an dem die nationalen Interessen Österreichs, Polens und Frankreichs am besten geschützt sind: Das ist Europa, nicht Wien, nicht Warschau, nicht Paris.