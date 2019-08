Trump hat Amerikas Image geschadet

Nicht nur die Politik, sondern auch die Persönlichkeit des amtierenden US-Präsidenten wird in vielen Ländern negativ beurteilt. Für Amerika ein Verlust an Soft Power, sagt Richard Wike vom renommierten Pew-Institut in Washington.

Besonders in Europa herrsche eine kritische Einstellung gegenüber den USA unter Donald Trump vor, konstatiert Politikexperte Richard Wike. Doch bei der Frage, ob China oder Amerika die globale Politik anführen solle, votiere eine Mehrheit der Menschen weltweit noch immer für ...