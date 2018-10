Trump hat die Saudis ermutigt

Der Fall Khashoggi belegt zweierlei auf bestürzende Weise: Das Regime der Saudis ist menschenverachtend. Daher bleibt die Unterstützung, welche die USA den Herrschern in Riad zukommen lassen, fragwürdig.

In der saudischen Monarchie ist Kronprinz Salman neuerdings der starke Mann, der sich gern als Förderer einer Modernisierung inszeniert. Dass er Frauen Auto fahren oder Saudis ins Kino gehen lässt, hat ihm international Beifall gebracht. Doch derselbe Mann verfügt drastische Maßnahmen gegen kritische Journalisten oder lässt Menschenrechtsaktivisten ins Gefängnis werfen. Nichts hat sich also geändert am autokratischen Charakter des saudischen Regimes.