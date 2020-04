Der amerikanische Präsident hat im Interesse der Wirtschaft die Gefahren des Virus über Wochen hinweg geleugnet. Nun soll die WHO verantwortlich sein.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO vorerst einzustellen, sorgte für teils heftige Kritik im In- und Ausland. Der Berufsverband der US-Ärzte und auch die renommierte Johns-Hopkins-Universität sprachen von einem falschen Schritt. Auch aus der ...