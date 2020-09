Trump: In Kürze weniger als 4000 US-Soldaten in Afghanistan

US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, dass in Kürze nur noch weniger als 4.000 US-Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan verbleiben könnten. "Wir werden in Afghanistan sehr bald, innerhalb der nächsten Wochen, auf 4.000, auf weniger als 4.000 runtergehen", sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Einen genaueren Zeitraum nannte er nicht.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Der US-Präsident nannte keinen konkreten Zeitraum