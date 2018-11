Trump ist der Negativ-Nationalist

Immer mehr weiße Amerikaner haben Abstiegsängste, konstatiert der deutsche USA-Experte Josef Braml. Präsident Donald Trump tritt als Lautsprecher der Verunsicherten auf und verschärft die extreme Polarisierung im Land.

Die politische Spaltung in den USA hat ja schon viel früher begonnen: Mit einem scharfen Rechtsschwenk unter dem Präsidentschaftskandidaten Barry Goldwater haben die Republikaner 1964 auf das Anwachsen der Bürgerrechtsbewegung reagiert; damals haben sie einen Großteil der Schwarzen verloren. Später folgte die Wendung der Demokraten zu den Wählern in den liberalen Großstädten; damit rückten für sie die konservativen Amerikaner in den ländlichen Gegenden allmählich aus dem Fokus. Das Freund-Feind-Denken in Amerikas Politik hat sich sukzessive aufgebaut: Erst die "konservative Revolution", die Newt Gingrich in den 1990er Jahren ausgerufen hat; später die Tea Party, schließlich Donald Trump …