Trump ist nicht willkommen

Eine Woche nachdem die Polizei in Kenosha dem Schwarzen Jacob Blake in den Rücken geschossen hat, will Präsident Trump die Stadt besuchen. Der Gouverneur hält das für eine schlechte Idee.

SN/AP Die Bewohner von Kenosha stehen zusammen, um die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten. Trumps Besuch wäre da nicht hilfreich, meinen viele.