Trump - Keine Pläne zur Entlassung von Vize-Justizminister

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten keine Pläne, den für die Russland-Ermittlungen zuständigen Vize-Justizminister Rod Rosenstein zu entlassen. Er habe ein gutes Verhältnis zu Rosenstein, sagte Trump am Montag vor Journalisten. Beide flogen an Bord der "Air Force One" zu einem Auftritt Trumps in Florida.

