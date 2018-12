Trump-Kommission fordert Bewaffnung von Lehrern an Schulen

Eine von US-Präsident Donald Trump eingesetzte Kommission hat sich für die Bewaffnung von Lehrern ausgesprochen, um nach mehreren Amokläufen für mehr Sicherheit an Schulen zu sorgen. Damit würden Lehrer in die Lage versetzt, "effektiv und sofort auf Gewalt zu antworten", heißt es in einem am Dienstag vorgestellten Bericht des Gremiums.

SN/APA (AFP/Getty)/MARK WILSON US-Präsident setzte Kommission für mehr Sicherheit an Schulen ein