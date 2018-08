Trump kritisiert Chinas Nordkorea-Politik

US-Präsident Donald Trump hat im Streit über Nordkoreas Atomprogramm Chinas Umgang mit dem abgeschotteten Staat kritisiert. Zwar gehe er davon aus, dass die Regierung in Peking "riesigen Druck" auf den südlichen Nachbarn ausübe, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Allerdings wüssten die USA, dass China Nordkorea mit "beträchtlicher Hilfe" ausstatte.

Diese Hilfe erfolge in Form von Geld, Treibstoff, Dünger und anderen Gütern. "Das ist nicht hilfreich!", so Trump.

Hua Chunying, eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, wies den Vorwurf am Donnerstag zurück: "Die verantwortungslose Verzerrung der Fakten durch die USA ist Weltklasse und wirklich nicht etwas, was der normale Mensch verstehen kann." Um den Konflikt mit Pjöngjang zu lösen, sollte Washington "auf sich selbst schauen" und die "Schuld" nicht auf andere "übertragen", sagte die Sprecherin. Sie warf Trump vor, einer "verantwortungslosen und absurden Logik" zu folgen.

Die USA und China überziehen einander in einem seit Monaten anhaltenden Handelskonflikt mit Zöllen und Gegenzöllen. Gleichzeitig ist China der einzige wichtige Verbündete Nordkoreas. Dessen Machthaber Kim Jong-un und Trump hatten sich Mitte Juni getroffen und sich allgemein auf das Ziel einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt. Jedoch deutet sich seitdem ein Stillstand bei den Verhandlungen an.

Eine Sprecherin des US-Außenministeriums erklärte am Mittwoch, die Denuklearisierung müsse als ersten Schritt erfolgen. Aus US-Regierungskreisen verlautete, Nordkorea sehe dagegen eine Bringschuld bei den USA. "Im Grunde sind sie der Meinung, dass wir nicht genug tun", sagte ein Insider.

Trump hatte nach dem Treffen mit Kim überraschend ein großes internationales Manöver in Südkorea abgesagt. Der Schritt wurde als Zugeständnis an Kim bewertet und war beim US-Militär und im Kongress umstritten.

Am Dienstag erklärte US-Verteidigungsminister James Mattis, an weiteren Übungen mit Südkorea werde festgehalten. Trump schrieb dagegen am Mittwoch auf Twitter, es gebe gegenwärtig keinen Grund, große Geldbeträge für "gemeinsame Kriegsspiele der USA und Südkoreas auszugeben". Er könne sie jederzeit wieder anordnen, sollte er dies für notwendig erwachten, zitierte Trump aus einer Erklärung seines Präsidialamtes: "'Wenn er das tut, werden sie deutlich größer sein als je zuvor.'"

