Trump kündigt nach Anklage Pressekonferenz für Montag an

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach der Anklage gegen ihn im US-Staat Georgia eine Pressekonferenz für kommende Woche angekündigt. Bei der Veranstaltung in seinem Golfclub in Bedminster am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) wolle er einen "großen, komplexen, detaillierten, aber unwiderlegbaren Bericht über den Wahlbetrug" in Georgia vorstellen, teilte Trump am Dienstag auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social mit.

BILD: SN/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY Will Beweise für seine Unschuld liefern