Trump kündigt Veto gegen Anti-Notstand-Gesetz an

US-Präsident Donald Trump kündigt vor der Senatsdebatte über ein Anti-Notstands-Gesetz sein Veto an. Er sei für diesen Schritt vorbereitet, wenn es nötig sei, erklärt Trump am Donnerstag auf Twitter. Der Senat dürfte am Donnerstag eine Resolution gegen den von Trump an der Grenze zu Mexiko verhängten Notstand verabschieden.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB US-Präsident Trump ist wachsendem Widerstand ausgesetzt