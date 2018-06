Trump kündigte nach Gipfel "Unterzeichnung" von Dokument an

US-Präsident Donald Trump hat das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un als Erfolg bezeichnet. Es sei besser gelaufen, als es jeder erwartet habe, sagte Trump am Dienstag in Singapur. "Es gab große Fortschritte - wirklich sehr positiv. Ich denke, besser, als es alle erwartet hatten." In Kürze werde "etwas unterzeichnet". Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

SN/APA/AFP/THE STRAITS TIMES/KEVIN LIM Der historische Handschlag