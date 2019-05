Trump lässt Demokraten wegen Russland-Untersuchung abblitzen

Dramatische Zuspitzung der Kraftprobe zwischen Donald Trump und der heimischen Opposition: Der US-Präsident hat am Mittwoch ein Treffen mit den parlamentarischen Anführern der Demokraten platzen lassen, in dem es um die Modernisierung der Infrastruktur gehen sollte - was er mit den Nachforschungen des Repräsentantenhauses zur Russland-Affäre begründete.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Demokraten üben weiterhin Druck auf Trump aus