Trump laut NYT in Schweigegeldaffäre angeklagt

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist im Zusammenhang mit einer angeblichen Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin angeklagt worden. Das berichtete die "New York Times" am Donnerstag. Trump ist der erste frühere US-Präsident der Geschichte, gegen den Anklage erhoben wird. Der Rechtspopulist, der bei den 2024 erneut antreten will, bestreitet alle Vorwürfe und bezeichnet die Ermittlungen als politisch motivierte "Hexenjagd".

BILD: SN/APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO Trump als erster Ex-US-Präsident angeklagt