Trump: Liberale Richterinnen am Supreme Court sind befangen

US-Präsident Donald Trump hat zwei liberale Richterinnen am Obersten Gerichtshof der USA öffentlich kritisiert und als befangen bezeichnet. Ruth Bader Ginsburg und Sophia Sotomayor dürften nicht mehr an Fällen beteiligt sein, bei denen es um die Regierung oder seine Person und Firmen geht, forderte Trump am Dienstag vor Journalisten in Neu-Delhi.

SN/APA (AFP)/PRAKASH SINGH US-Präsident Trump kritisierte Bader Ginsburg und Sotomayor