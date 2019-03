Trotz des Scheiterns seines Gipfels mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un hat US-Präsident Donald Trump einen Erfolg bei den Verhandlungen reklamiert. "Wir hatten sehr substanzielle Gespräche mit Kim Jong-un - wir wissen, was sie wollen und sie wissen, was wir für notwendig halten", schrieb Trump am Freitag in der Früh (Ortszeit) auf Twitter. Das Verhältnis zu Nordkorea sei "sehr gut".

/AP Trump und Kim