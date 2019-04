Trump macht dicht: Grenze USA-Mexiko bald geschlossen?

Im Umfeld des Weißen Hauses mehren sich die Zeichen, dass Präsident Donald Trump eine Schließung der Grenze zu Mexiko ernsthaft in Erwägung zieht. Sein Stabschef Mick Mulvaney sagte am Sonntag (Ortszeit) beim Sender ABC, es müsse etwas "Dramatisches" passieren, damit Trump seine Androhung nicht wahr machen sollte. In diesem Monat würden 100.000 Menschen illegal die Grenze passieren.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Donald Trump verfolgt wie immer seine eigenen Pläne