Trump nach Auszug aus Weißem Haus in Florida angekommen

Ex-US-Präsident Donald Trump ist kurz vor der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden an seinem Wohnort in Florida angekommen. Trump, der als erster Präsident seit 1869 der Zeremonie zur Machtübergabe fernbleibt, hatte das Weiße Haus am Mittwoch in der Früh verlassen. Die Präsidentenmaschine landete am Vormittag (Ortszeit) in Palm Beach, wo Trumps Club-Resort Mar-a-Lago liegt, knapp eine Stunde vor Ablauf seiner Amtszeit.

SN/APA (AFP)/ALEX EDELMAN Ex-Präsident Trump flog nach Florida