Trump nach "Drecksloch"-Kommentar: "Bin kein Rassist"

Nach der weltweiten Kritik an seiner angeblichen Äußerung über "Drecksloch"-Staaten hat US-Präsident Donald Trump den Vorwurf des Rassismus kategorisch zurückgewiesen. "Ich bin kein Rassist. Ich bin die am wenigsten rassistische Person, die sie jemals interviewen", sagte Trump am Sonntag in Florida. Zuletzt hatte Trumps angebliche Äußerung ein verheerendes internationales Echo hervorgerufen.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Der US-Präsident verteidigte sich