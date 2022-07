Trump nennt Ausschuss-Zeugin "Verrückte"

Ex-US-Präsident Donald Trump hat die ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses, die gegen ihn vor dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke ausgesagt hat, mit scharfen Worten angegriffen. Die Frau sei eine "Verrückte" und lebe in einer "Fantasiewelt", sagte Trump in einem am Donnerstag (Ortszeit) bei dem rechtspopulistischen TV-Sender Newsmax ausgestrahlten Interview. "Sie hat ernsthafte Probleme, ich will es mal so ausdrücken, psychische Probleme."

SN/APA/AFP/CHANDAN KHANNA Trumpf schlägt um sich