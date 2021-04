Trump nennt mächtigen Parteikollegen "Hurensohn"

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Spendern und Spitzenpolitikern der Republikaner den mächtigen Anführer seiner Partei im Senat, Mitch McConnell, beleidigt. Wie US-Medien am Sonntag berichteten, sagte Trump am Samstag vor Vertretern der Parteispitze in seinem Luxusressort Mar-a-Lago in Florida, McConnell sei "dumm" und ein "eiskalter Verlierer". Einem Teilnehmer zufolge nannte er McConnell sogar einen "Hurensohn".

SN/APA/AFP/SAUL LOEB/MANDEL NGAN Die beiden werden wohl keine Freunde mehr