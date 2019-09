Trump nicht mehr an Treffen mit Rouhani in USA interessiert

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten an einem möglichen Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Rouhani am Rande einer UN-Versammlung nächste Woche in New York nicht mehr interessiert. "Ich schließe nie etwas aus, aber ich ziehe es vor, ihn nicht zu treffen", sagte Trump am Dienstag während eines Besuchs im US-Bundesstaat Kalifornien.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Trump will Rouhani vorerst nicht treffen