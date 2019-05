Trump plant bei Europa-Besuch auch Abstecher nach Irland

US-Präsident Donald Trump will während seines Besuches in Europa Anfang Juni auch einen Abstecher nach Irland machen. Das teilte das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Der US-Präsident und First Lady Melania Trump hätten eine Einladung des irischen Regierungschefs Leo Varadkar angenommen. Am 5. Juni sei ein Treffen der beiden Politiker in Shannon im Westen Irlands geplant.

SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI In Heldenpose: Donald Trump.