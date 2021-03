Trump plant laut Vertrautem eigenes Soziales Netzwerk

Der von Twitter verbannte frühere US-Präsident Donald Trump will nach Angaben seines Vertrauten Jason Miller mit einer eigenen Plattform in die Sozialen Medien zurückkehren. Er rechne "wahrscheinlich in rund zwei bis drei Monaten" damit, sagte Miller - der Wahlkampfberater Trumps war - am Sonntag dem Sender Fox News. "Diese neue Plattform wird groß sein." Er gehe davon aus, dass Dutzende Millionen Menschen Trump dann wieder auf seinem neuen Kanal folgen würden.

SN/APA (AFP/Archiv)/MANDEL NGAN Trump lässt nach seinem unrühmlichen Abgang nicht von der Politik