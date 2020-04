Donald Trump baut schon jetzt gegen Kritik vor, die ihn im Wahlkampf treffen könnte. Sündenböcke und Scheinkontroversen sollen ablenken.

. Abgesehen von den USA zahlt niemand so viel in die Kassa der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein wie Bill Gates. Entsprechend harsch fällt seine Kritik an der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump aus, inmitten einer globalen Pandemie die Zahlungen an die ...