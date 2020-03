Trump: Quarantäne für New York "nicht notwendig"

Trotz der sich zuspitzenden Coronavirus-Krise sind nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Überlegungen über eine Quarantäne der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut vorerst vom Tisch. "Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein", schrieb Trump am Samstag (Ortszeit) auf Twitter.

Auf Empfehlung seiner Coronavirus-Arbeitsgruppe und nach Beratungen mit den Gouverneuren der drei betroffenen Bundesstaaten habe er die Gesundheitsbehörde CDC aufgefordert, "starke Reisehinweise" zu veröffentlichten. Details sollten noch am Abend bekannt werden, erklärte Trump. Stunden davor hatte Trump eine Quarantäne nicht ausgeschlossen. "Einige Leute würden New York gerne unter Quarantäne gestellt sehen, weil es ein Hotspot ist", hatte der US-Präsident im Garten des Weißen Hauses gesagt. Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaats New York, hat danach vor Chaos gewarnt. Eine Quarantäne werde wirtschaftliche Verwerfungen zur Folge haben, sagte er dem TV-Sender CNN. Die Börsen würden "sinken wie ein Stein", die Wirtschaft könnte sich Monate oder Jahre nicht davon erholen. Quelle: Apa/Dpa