Trump rasselt mit den Ketten

Der Einsatz der US-Streitkräfte ist für den Präsidenten eine Option.

Nur Minuten nachdem sich der 35-jährige Juan Guaidó zum Übergangspräsidenten Venezuelas ausgerufen hatte, erkannten ihn die USA offiziell an. Grundlage dafür ist eine Bestimmung in der Verfassung Venezuelas, nach der im Fall eines Vakuums an der Spitze des Landes der Parlamentspräsident die Geschäfte bis zu Neuwahlen führt. Dieses Vakuum entstand nach Lesart der USA und anderer Unterstützer des jungen Oppositionsführers durch die manipulierten Wahlen vor einem Jahr.