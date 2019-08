Trump-Regierung erwägt Steuersenkungen als Konjunkturstütze

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump zieht Steuersenkungen in Betracht, um eine mögliche Rezession abzuwenden. Seine Regierung denke über eine Reduzierung der Einkommensteuer nach, sagte Trump am Dienstag in Washington. Er bestritt aber zugleich, dass die unmittelbare Gefahr einer Rezession bestehe: "Wir sind von einer Rezession sehr weit entfernt".

SN/apa (afp) Was für eine Rezession? Für Trump ist noch alles in Butter